Stand: 26.11.2022 06:51 Uhr Rostock: Mutmaßliche Graffiti-Sprayer geschnappt

Die Polizei hat in der Nacht zwei Graffiti-Sprayer gestellt. Sie hatten zuvor in der Rostocker Straße in Graal-Müritz eine 20 Quadratmeter große Zahlenkombination gesprüht und waren anschließend mit ihrem Auto nach Rostock geflüchtet. Dort wurde einem Sprecher zufolge das Fahrzeug gestoppt, in dem sich zahlreiche Farbspraydosen befanden. Die 31 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen sind bei der Polizei einschlägig bekannt. Bei dem 31-jährigen Fahrer wurden zudem Farbreste an den Händen sowie ein Atemalkoholwert von 1,88 Promille festgestellt. Die Polizei stellte Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti, des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis und der Trunkenheitsfahrt.

