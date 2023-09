Stand: 19.09.2023 06:22 Uhr Rostock: Mehrfamilienhaus wegen Kellerbrand evakuiert

In der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt ist am frühen Dienstagmorgen Feuer im Keller eines Mehrfamlienhauses ausgebrochen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung konnten die Mieter laut Feuerwehr das Haus nicht selbst verlassen. Das Gebäude mit 24 Bewohnern wurde vollständig evakuiert, neun Menschen per Drehleiter ins Freie gebracht. Zunächst war von zwei Leichtverletzten die Rede. Auslöser des Feuers könnte ersten Einschätzungen zufolge der defekte Akku eines E-Bikes gewesen sein.

