Stand: 27.11.2022 08:06 Uhr Rostock: Mehrere Einbrüche in Lagerräume

Einbrecher haben sich in der Nacht zum Sonnabend an mehreren Lagerräumen in der Carl-Hopp-Straße in Rostock zu schaffen gemacht. Laut Polizei entwendeten sie Material einer Malerfirma im Wert von 3.600 Euro. An anderen Lagertüren scheiterten die Täter, richteten aber dennoch erheblichen Sachschaden an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

