Stand: 29.11.2022 15:27 Uhr Rostock: Linienbus muss scharf bremsen - mehrere Leichtverletzte

In Rostock sind am Montag mehrere Fahrgäste eines Linienbusses leicht verletzt worden. Wie die Polizei heute mitteilte, musste der Bus in der Schillingallee abrupt bremsen, weil ihm ein Pkw die Vorfahrt genommen hatte. Der 61-jährige Busfahrer konnte zwar die Kollision mit dem Auto vermeiden, jedoch stürzten dabei im Fahrgastraum mehrere Passagiere. Fünf Fahrgäste erlitten leichte Verletzungen, zwei davon kamen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

