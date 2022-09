Stand: 14.09.2022 13:55 Uhr Rostock: Klinikum Südstadt begrüßt Drillinge

Große Freude am Klinikum Südstadt in Rostock: Nach längerer Zeit sind zum zweiten Mal in diesem Jahr Drillinge geboren worden. Am 23. August erblickten Hella, Hedi und Hermine das Licht der Welt. Der Chefarzt der Kinderklinik Dr. Dirk Olbertz zeigte sich zufrieden mit der Entwicklung der drei Mädchen. Mit der Universitätsfrauenklinik und der Klinik für Neonatologie ist das Klinikum Südstadt Rostock das größte Perinatalzentrum des Landes mit der höchsten Versorgungsstufe.

