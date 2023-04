Stand: 27.04.2023 08:40 Uhr Rostock: Housing First-Modellversuch startet

Die Rostocker Bürgerschaft hat am Mittwochabend beschlossen, in einem Modellversuch dauerhaft Wohnungen für obdachlose Menschen bereitzuhalten. Die Stadt will im nächsten Schritt zunächst prüfen, welche Immobilien dafür infrage kommen. Dort sollen wohnungslose Menschen dann dauerhaft und ohne Bedingungen unterkommen. Zusätzlich soll es eine soziale Betreuung geben. Dieses Konzept nennt sich "Housing First", kommt ursprünglich aus den USA und ist unter anderem in Wien, Düsseldorf sowie weiten Teilen Finnlands schon etabliert.

