Stand: 20.01.2023 12:58 Uhr Rostock: Haare von Frau in Straßenbahn angezündet

In Rostock hat ein Mann in einer Straßenbahn die Haare einer Frau angezündet. Die 26-Jährige hatte laut Polizei am Donnerstagabend eine kleine Rauchwolke und Brandgeruch an ihrem Kopf wahrgenommen. Sie sei dann aufgesprungen und ausgestiegen. Die Frau blieb unverletzt, nur ihre Haare wurden leicht angesengt. Der Tatverdächtige hatte hinter ihr gesessen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 20.01.2023 | 13:00 Uhr