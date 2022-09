Stand: 13.09.2022 14:00 Uhr Rostock/Güstrow: Höhere Preise bei Bus und Bahn im Verkehrsverbund Warnow

Der Verkehrsverbund Warnow (VVW) erhöht aufgrund der gestiegenen Energiekosten die Ticketpreise um durchschnittlich 6,6 Prozent. Die Tarifanpassung soll zum 1. Oktober in Kraft treten. "Damit schlägt sich die Energiekrise unvermeidbar auch in den Preisen bei Bus und Bahn nieder", teilte Geschäftsführer Stefan Wiedmer am Dienstag mit. Zuletzt hatte der VVW im Februar 2021 seine Tarife erhöht, wie es hieß. Ab dem 1. Oktober kostet eine Einzelfahrkarte für den Geltungsbereich Rostock den Angaben zufolge 2,60 Euro. In den Stadtverkehren von Güstrow und Bützow liege der Preis für eine Einzelfahrkarte zukünftig bei 1,80 Euro.

