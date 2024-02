Frostschäden: Verstärkte Kontrollen wegen Schlaglöchern Stand: 15.02.2024 16:56 Uhr In Mecklenburg-Vorpommern werden derzeit die Straßen verstärkt auf Schlaglöcher kontrolliert. In einigen Fällen gelten Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Auf der B103 zwischen der A20-Anschlussstelle Rostock-West und dem Schutower Kreuz wird bis auf Weiteres die Geschwindigkeit auf 60 Kilometer pro Stunde begrenzt. Grund seien zahlreiche Schlaglöcher, Längs- und Querrisse sowie herausgebrochene Randmarkierungen, teilte das Landesamt für Straßenbau- und Verkehr am Donnerstag mit. Die Autobahnmeisterei Kavelstorf führe bereits Notreparaturen durch. Eine vollständige Sanierung des Straßenabschnitts, auf dem bislang bis zu 120 Kilometer pro Stunde schnell gefahren werden durfte, sei in Planung.

Wechsel von Tauwetter und Nachtfrost

In ganz Mecklenburg-Vorpommern kontrollieren Trupps der Straßenbauämter derzeit die Straßen auf Schlaglöcher. Durch häufigen Wechsel von Tauwetter und nächtlichem Frost füllen sich kleinere Schadstellen mit Wasser, das sich ausdehnt, sobald es zu Eis wird – und so immer mehr vom Straßenbelag wegsprengt. Die Straßenbauämter sind bemüht, so viele Schlaglöcher wie möglich zumindest vorübergehend mit einer selbstklebenden Spezialmischung zu füllen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 15.02.2024 | 17:10 Uhr