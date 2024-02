Rostock: Freispruch für drei Vertreter der “Letzten Generation”

Stand: 22.02.2024 16:05 Uhr

Drei Vertreter der sogenannten "Letzten Generation" sind am Montagmittag in einem Prozess vor dem Amtsgericht Rostock freigesprochen worden. Die beiden Männer und eine Frau blockierten im April 2023 zeitweise eine Brücke in Rostock.