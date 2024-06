Stand: 26.06.2024 09:57 Uhr Rostock: Flussbad an der Warnow öffnet trotz Streits

Das Flussbad an der Warnow in Rostock öffnet heute und morgen jeweils zwischen 14 und 19 Uhr. Damit ist der Streit um die Nutzung des Warnow-Armes aber noch nicht beigelegt. Der Verein Wassersport Warnow, der das Flussbad betreibt, hatte beschlossen, diese Saison zu schließen, weil eine weitere Badestelle in unmittelbarer Nähe genehmigt worden war. Er fürchtete Konflikte zwischen Booten und Badenden. Ausnahme sollten besonders heiße Tage sein. Wann der reguläre Betrieb aufgenommen wird, ist nicht abzusehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 26.06.2024 | 09:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock