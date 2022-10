Stand: 28.10.2022 10:59 Uhr Rostock: Finale der Super European Goalball League

In der paralympischen Sportart Goalball werden bis Montag die besten Mannschaften des Kontinents gesucht. In Rostock findet das Finalturnier der Super European Goalball League statt. Es kämpfen sechs Frauen- und sieben Männer-Mannschaften um den Titel der Liga, vergleichbar mit der Champions League. Die Teilnehmer kommen aus sieben europäischen Ländern. Auch die Gastgeber vom Rostocker Goalball Club Hansa stellen zwei Mannschaften. Das Frauen-Team mit drei deutschen Nationalspielerinnen will mindestens das Finale erreichen. Die Mannschaft der Männer wurde im Vergleich zu den Vorjahren verjüngt, will aber dennoch ins Halbfinale einziehen.

