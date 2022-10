Stand: 23.10.2022 16:44 Uhr Rostock: Empor-Handballer trennen sich von Trainer Wiechers

Handball-Zweitligist Empor Rostock hat die Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart gezogen und sich von Trainer Till Wiechers getrennt. Nach sechs Niederlagen in sieben Saisonspielen stellten die Mecklenburger den 39 Jahre alten Coach mit sofortiger Wirkung frei, wie der Club am Sonntag mitteilte. "Uns fehlt nach dem schlechten Saisonstart und der Tatsache, dass wir in den letzten 27 Ligaspielen nur fünfmal gewinnen konnten, die Überzeugung, dass die Mannschaft unter seiner Regie jetzt eine positive Wende schaffen kann", erklärte Empors Vorstandsvorsitzender Tobias Woitendorf. Mit der Freistellung solle ein Impuls gesetzt werden. Jugendkoordinator Tristan Staat übernimmt nun übergangsweise die Betreuung des Teams. Zugleich werde die Suche nach einem Wiechers-Nachfolger intensiviert, hieß es.

