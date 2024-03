Stand: 14.03.2024 14:50 Uhr Rostock: E-Scooter-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 45-jähriger E-Scooter-Fahrer ist am Donnerstagmorgen in Rostock bei einem Zusammenstoß mit einem Geländewagen schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr das Auto aus der Grubenstraße kommend in Richtung Am Strande. An der Kreuzung stieß der 61-jährige Fahrer mit dem E-Scooter-Fahrer zusammen, der aus einer vorfahrtsberechtigten Straße gekommen war. Die Ermittlungen zu diesem Unfall laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 14.03.2024 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock