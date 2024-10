Rostock: Drei Motorradfahrer bei Unfällen schwer verletzt Innerhalb weniger Stunden kam es am Sonnabend in Rostock zu drei Unfällen, bei denen insgesamt drei Menschen schwer verletzt wurden. Bei einem Motorradfahrer nahm die Polizei einen Alkoholgeruch wahr.

In Rostock hat es am gestrigen Nachmittag und Abend drei Unfälle mit Motorrädern gegeben. Dabei kamen die Fahrer mit schweren Verletzungen in Rostocker Krankenhäuser. Der erste Unfall ereignete sich gegen 14:50 Uhr in Rostock-Peez. Nach einem Überholvorgang kam ein 32-jähriger Motorradfahrer von der Fahrbahn ab und stürzte auf den Grünstreifen. Der Fahrer wurde schwerverletzt - es entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro. Gut eine Stunde später kam es in der Hamburger Straße zu einem Unfall. Ein 52-jähriger Autofahrer wechselte die Fahrspur und stieß dabei so mit einem 53-jährigen Motorradfahrer zusammen, dass dieser stürzte. Auch bei diesem Unfall wurde der Motorradfahrer schwerverletzt und in ein Rostocker Klinikum gebracht. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Die Straße musste kurzzeitig stadteinwärts gesperrt werden.

Vermutlich betrunkener Motorradfahrer

Kurz vor 18 Uhr ereignete sich ein weiterer Unfall in Rostock. Ein 47-jähriger Fahrer fuhr auf der Stadtautobahn und kam kurz vor dem Ortseingang Warnemünde von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Die Polizei sowie Zeugen bei der ersten Hilfe nahmen bei dem Schwerverletzten einen Alkoholgeruch wahr. Auch er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Rostocker Klinikum gebracht. Die Stadtautobahn war bis gegen 19:30 Uhr vollgesperrt. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Bei den Unfällen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 40.000 Euro.