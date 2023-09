Stand: 15.09.2023 06:02 Uhr Rostock: Berufs- und Ausbildungsmesse "Jobfactory" noch bis Sonnabend

Jugendliche Besucher können bei der Jobfactory über 500 verschiedene Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten kennenlernen: von der Ausbildung zum Milchtechnologen oder zur Schiffsmechanikerin bis zum Bachelor in Gräzistik - also Altgriechisch. Zudem stellen sich Unternehmen vor und bieten Workshops an, die den Jugendlichen einige Berufe näherbringen sollen. Es können kostenlos Bewerbungsfotos gemacht und Bewerbungsmappen geprüft werden. Bis Sonnabend noch läuft die Jobfactory in der Rostocker Hansemesse. Sie ist mit rund 150 Ausstellern die größte Messe für Berufs- und Studienorientierung des Landes.

