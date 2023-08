Rostock: Bauarbeiten am Glatten Aal sollen weitergehen Stand: 21.08.2023 13:03 Uhr Seit mehr als zwei Jahren ist die Fläche am Glatten Aal in Rostock eine Baustelle. Wegen archäologischer Ausgabungen hat sich dort aber wenig getan. Nun sollen die Bauarbeiten wieder aufgenommen werden.

Anderthalb Jahre haben Archäologen die Fläche am Glatten Aal in der Rostocker Innenstadt untersucht. Gefunden haben sie in dieser Zeit unter anderem alte Stadtmauern und Latrinen. Die Fundstücke werden derzeit genauer untersucht und sollen später einmal Bestandteil des Archäologischen Landesmuseums werden. Die Ausgrabungen wurden Ende vergangenen Jahres beendet, im Mai hat der private Bauherr nun eine neue Baugenehmigung für das Projekt eingeholt.

Hotel und Wohngebäude geplant

Jetzt muss nur noch ein Statiker das Vorhaben prüfen - denn während der Grabungen wurden die Baupläne noch einmal verändert. Das Unternehmen Randalswood setzt jetzt unter anderem auf eine Bauweise mit weniger Stahl und geringerer CO2-Belastung. Für die Bauarbeiten sind grob zwei Jahre angesetzt. Auf der Fläche sind rund 140 Wohnungen, ein Hotel mit 200 Betten und eine Tiefgarage für insgesamt rund 100 Millionen Euro geplant.

