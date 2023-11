Stand: 28.11.2023 07:32 Uhr Rostock: Arcona-Hotelgruppe insolvent - 500 Angestellte betroffen

Die Arcona-Hotelgruppe mit Sitz in Rostock hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. In einer Unternehmensmitteilung heißt es, die Insolvenz sei externen Faktoren wie der Corona-Pandemie, Engpässen bei der Energieversorgung und der hohen Inflation geschuldet. Vor allem die Kaufzurückhaltung bei den Gästen habe zu erheblichen Umsatzeinbußen, insbesondere in den Restaurants der Hotels, geführt. Der Gruppen-Insolvenz-Antrag gelte nur für die Deutschen Betriebe unter anderem auf Rügen, Usedom und Sylt sowie in Weimar und Eisenach. Die Gehälter für die insgesamt rund 500 betroffenen Mitarbeiter seien durch das Insolvenzausfallgeld bis Ende Januar gesichert. Ziel sei es, das Unternehmen im Ganzen zu erhalten und für die Zukunft neu aufzustellen.

