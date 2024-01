Stand: 23.01.2024 05:57 Uhr Rostock: A19 an Abfahrt Laage über Nacht voll gesperrt

Am Dienstag ab 18 Uhr wird die Autobahn 19 an der Anschlussstelle Laage voll gesperrt. Dann soll die Behelfsbrücke, über die die B103 geführt wurde, abgebaut werden. In Fahrtrichtung Berlin geht die Umleitung über die B103 nach Güstrow und in Glasewitz beziehungsweise über die Anschlussstelle Güstrow wieder auf die A19. In Richtung Rostock muss von Laage über die B103 Richtung Dummerstorf und entweder auf die A20 oder an der Anschlussstelle Kavelstorf wieder auf die A19 gefahren werden. Am Mittwoch ab 6 Uhr soll die A19 an der Anschlussstelle Laage wieder frei sein.

