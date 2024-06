Stand: 10.06.2024 18:24 Uhr Rostock: 88-Jähriger fährt Radfahrerin an - Frau stirbt

Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Montagnachmittag in der Rostocker Kröpeliner-Tor-Vorstadt eine 47-jährige Fahrradfahrerin ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, geschah der Unfall gegen 14 Uhr in der Maßmannstraße vor dem ehemaligen Hansa-Filmpalast-Kino. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Gehweg, als plötzlich ein Pkw aus einer Einfahrt kam. Der 88-jährige Fahrer übersah laut Polizei die Radfahrerin, die den Zusammenstoß nicht überlebte. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.06.2024 | 18:40 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Rostock Landkreis Rostock