Ribnitz-Damgarten: Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf B105

Bei einem Verkehrsunfall auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten sind am Donnerstagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei kam ein 66-Jähriger in Höhe des Abzweigs Ribnitz-West aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit einem entgegenkommenden Lkw seitlich zusammen. Sowohl der Fahrer des Autos als auch der 25-jährige Lkw-Fahrer seien dabei schwer verletzt und mit Helikoptern in zwei Rostocker Kliniken geflogen worden. Von zwei weiteren Mitfahrer in dem Lkw sei einer leicht verletzt worden. Die B105 blieb vorübergehend gesperrt, die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf 50.000 Euro.

