Revision im Mordfall Maria abgewiesen

Im Fall der ermordeten 18-jährigen Maria von der Insel Usedom hat der Bundesgerichtshof den Revisionsantrag des älteren Täters abgewiesen. Das Landgericht Stralsund hatte ihn zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und auch die besondere Schwere der Schuld festgestellt.

Urteil stellte Tat aus Mordlust fest

Die sechste Strafkammer des Bundesgerichtshofes in Leipzig sah keine Rechtsfehler im Urteil des Stralsunder Landgerichtes. Die hiesige Strafkammer hatte den 21-Jährigen sowie einen 19-Jährigen wegen gemeinschaftlichen Mordes verurteilt. Damals hatte das Gericht nicht nur Heimtücke, sondern auch das äußerst seltene Merkmal "Mordlust" festgestellt. Die beiden Männer hatten gestanden, die im dritten Monat schwangere Maria, die zu ihrem Bekanntenkreis gehörte, im Frühjahr 2019 in ihrer Wohnung in Zinnowitz auf Usedom mit unzähligen Messerstichen umgebracht zu haben.

Jüngerer Täter verzichtete auf Revision

Die Vorsitzende Richterin hatte das Urteil im September damit begründet, dass die beiden jungen Männer töten wollten, nur um zu sehen, wie es ist, wenn ein Mensch stirbt. Der ältere Täter hat damit auch keine Chance, vorzeitig aus der Haft entlassen zu werden. Der 19-Jährige wurde zu einer Jugendstrafe und der Unterbringung in einer psychiatrischen Haftklinik verurteilt. Sein Anwalt und auch die Staatsanwaltschaft hatten keine Revision gegen das Urteil eingelegt.

