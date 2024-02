Stand: 21.02.2024 12:52 Uhr Retschow: Unbekannte brechen in Tierarztpraxis ein

Unbekannte sind in die Tierarztpraxis in Retschow bei Bad Doberan (Landkreis Rostock) eingebrochen und haben die Räume durchwühlt. Laut Polizei muss dich der Einbruch in der Nacht von Montag auf Dienstag ereignet haben. Die Ermittlungen dauern an. Zum entstandenen Schaden und zu dem, was möglicherweise gestohlen wurde, gibt es noch keine Angaben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

