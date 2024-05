Stand: 27.05.2024 12:40 Uhr Rerik: Mann zieht Waffe wegen Zigaretten und Alkohol

Am vergangenen Sonnabend hat ein Mann mehrere Spaziergänger am Reriker Strand bedroht, wie die Polizei am Montag bekannt gab. Zeugen berichten, dass ein 33-jähriger Deutscher von mehreren Personen Zigaretten und Alkohol forderte. Dabei habe er ein Messer und ein Pistolenmagazin gezogen und mit Munition geladen. Polizeikräfte konnten den Tatverdächtigen stellen. Nun wird wegen des Verdachts der räuberischen Erpressung ermittelt.

