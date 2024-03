Purim in MV: Jüdisches Fest mit bunten Kleidern und lauten Rasseln Stand: 23.03.2024 10:37 Uhr Für rund 1.100 Jüdinnen und Juden in Mecklenburg-Vorpommern beginnt mit dem heutigen Sonnenuntergang das Purim-Fest. Teilweise bunt verkleidet, kommen die Gemeindemitglieder auch in Rostock oder Schwerin am Abend zusammen.

Purim soll an die Rettung des jüdischen Volkes erinnern. Die Geschichte steht im Buch Esther und erzählt von Haman, der höchste Regierungsbeamte des persischen Königs, der vor mehr als 2.500 Jahren die gesamten Juden im damaligen persischen Weltreich ermorden lassen wollte. Doch Esther, die Frau des Königs, konnte ihren Mann umstimmen und rettet damit das jüdische Volk. Diese Geschichte wird auch in MV in den Gemeinden traditionell an Purim vorgelesen.

Wenn der Rabbiner vorliest, wird es laut

Während der Rabbiner heute Abend aus der Esther-Rolle liest, macht die Gemeinde immer dann, wenn der Name "Haman" fällt mit Klappern und Hämmern Krach, um die Erinnerung an ihn zu vertreiben. Einige Gemeindemitglieder in Rostock und Schwerin verkleiden sich zudem bunt. In Rostock gibt es nach dem Gottesdienst zudem eine Party, auf der getanzt und gemeinsam gegessen wird. Das Pruim-Fest endet dann genau 24 Stunden später bei Sonnenuntergang am 24. März 2024.

Ganz traditionell werden an Purim unter anderem die Haman-Taschen gegessen: Das sind kleine dreieckige Teigtaschen, die mit Mohn und Dattelmus gefüllt sind. In Rostock wurden aber vorab auch verschiedene Eintöpfe und weiteres Gebäck vorbereitet.

