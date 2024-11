Prozess um versuchten Doppelmord an Eltern gestartet Stand: 20.11.2024 16:29 Uhr Am Schweriner Landgericht hat der Prozess gegen einen 46-jährigen Mann begonnen. Er soll versucht haben, seine Eltern in ihrem Wohnhaus in Grevesmühlen zu töten.

Am Mittwoch hat im Schweriner Landgericht der Prozess gegen einen 46-jährigen Mann begonnen. Er muss sich wegen zweifachen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung an seinen Eltern verantworten.

Eltern mit Schreckschusspistole bedroht

Im Mai soll er nach Angaben der Staatsanwaltschaft Schwerin gewaltsam in das Haus seiner Eltern in Grevesmühlen eingedrungen sein. Dort habe er seiner Mutter eine Schreckschusspistole an den Kopf gehalten und abgedrückt. Danach habe er zweimal auf seinen Vater geschossen und ihn mit einem rund 25 Zentimeter langen Messer verletzt, als er fliehen wollte. Die Eltern flüchteten in die Küche bis der Sohn das Haus verlassen hatte.

Sohn droht lebenslange Haftstrafe

Vor Gericht sagte der Angeklagte nun aus, er habe seine Eltern nicht verletzen wollen, sondern ihnen nur Angst machen und mit ihnen reden wollen. Zuvor sei er jahrelang schlecht behandelt worden. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine lebenslange Haftstrafe. Bis Dezember sind noch acht weitere Verhandlungstage angesetzt.

