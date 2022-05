Prozess um Menschenschmuggel und Ausbeutung beginnt Stand: 16.05.2022 08:08 Uhr Vor dem Landgericht Stralsund beginnt heute der Prozess gegen die Betreiber mehrerer griechischer Restaurants im Land. Ihnen wird bandenmäßiges Einschleusen von Menschen und Ausbeutung durch Zwangsarbeit vorgeworfen.

Der Hauptangeklagte sowie drei seiner Familienangehörigen sollen zwischen 2019 und 2021 Menschen aus Osteuropa mit gefälschten Pässen und ohne Aufenthaltsgenehmigung nach Deutschland geholt haben. Grund sei der Mangel an Arbeitskräften in den Restaurants der Familie gewesen, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund.

Ausbeutung: Viel Arbeit, zu wenig Lohn

Insgesamt 37 Menschen sollen weit unter Mindestlohn und mit mehr als 60 Arbeitsstunden pro Woche für die Angeklagten gearbeitet haben. Betroffen sind Restaurants in Binz, Wolgast, Neubrandeburg oder Gützkow. Dem Hauptangeklagten drohen bis zu zehn Jahre Haft.

