Stand: 14.02.2023 06:20 Uhr Proteste gegen Corona-Politik und Krieg in der Ukraine

Am Montagabend sind erneut Hunderte Menschen in Mecklenburg-Vorpommern gegen die Corona-Politik der Bundesregierung und den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Die Polizei zählte insgesamt etwa 2.000 Teilnehmer. Die größte Versammlung gab es in Rostock mit rund 360 Menschen, in Waren kamen etwa 330. Demonstrationen gab es außerdem unter anderem in Neubrandenburg, Greifswald, Barth, Parchim und in Teterow.

