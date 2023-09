Stand: 15.09.2023 06:38 Uhr Prohn: Feuer in Einfamilienhaus - fahrlässige Brandstiftung vermutet

In Prohn bei Stralsund (Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Donnerstagabend ein Einfamilienhaus gebrannt. Im Einsatz waren die Freiwilligen Wehren aus Prohn, Preetz, Großmohrdorf, Klausdorf-Altenpleen sowie die Berufsfeuerwehr aus Stralsund. Nach Angaben der Polizei befanden sich keine Personen in dem Haus. Der Schaden liegt nach Schätzungen bei rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Stralsund hat die Untersuchungen aufgenommen. Es steht der Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung im Raum, so die Beamten. Heute soll ein von der Stralsunder Staatsanwaltschaft eingesetzter Brandursachenermittler den Brandort untersuchen.

