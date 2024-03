Stand: 12.03.2024 13:13 Uhr Prohn: 36-Jähriger greift Prospektverteiler und Polizisten an

Am Montag hat ein Mann in Prohn (Kreis Vorpommern-Rügen) zuerst einen Prospektverteiler und dann Polizisten angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, berichteten Zeugen, dass ein Mann in der Ringstraße auf einen anderen einschlagen soll. Die Beamten waren demnach schnell vor Ort und konnten den 36-jährigen deutschen Angreifer überwältigen. Während der Festnahme soll er noch zwei Polizisten im Alter von 25 und 57 Jahren an Hals und Gesicht gekratzt haben. Der 24-jährige libanesische Prospektverteiler trug Prellungen am Oberkörper davon. Die Polizei geht von einer Art psychischen Ausnahmesituation bei dem Täter aus, der in ein Krankenhaus nach Stralsund gebracht wurde. Gegen ihn wird nun ermittelt, unter anderem wegen des Verdachts auf Körperverletzung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 12.03.2024 | 12:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Vorpommern-Rügen