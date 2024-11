Preise für Bauland in MV gesunken Stand: 05.11.2024 15:10 Uhr Im Schnitt liegen die Kosten für einen Quadratmeter Bauland in Mecklenburg-Vorpommern bei gut 100 Euro pro Quadratmeter und damit niedriger als in der Vergangenheit. Dabei gibt es regional aber Unterschiede.

Wer in Mecklenburg-Vorpommern Bauland kaufen will, musste zuletzt deutlich weniger bezahlen. Im vergangenen Jahr sind die Preise für den Quadratmeter um neun Prozent gesunken. Das geht aus Angaben des Statistischen Amtes hervor.

Bauland in Rostock am teuersten

Gut 100 Euro kostete 2023 ein Quadratmeter baureifes Land - also voll erschlossener Grund und Boden mit Wasser und anderen Versorgungsleitungen. Allerdings gibt es nach Angaben der Statistiker erhebliche regionale Unterschiede. Am günstigsten war baureifes Land demnach in den Landkreisen Ludwigslust-Parchim und Mecklenburgische Seenplatte. Dagegen musste in Rostock mit knapp 430 Euro pro Quadratmeter mit Abstand am meisten bezahlt werden.

Bauland, das noch nicht erschlossen ist, kostete im Schnitt 53 Euro pro Quadratmeter. Hier sanken die Preise noch deutlicher. Sie lagen um 26 Prozent unter Vorjahresniveau.

