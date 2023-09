Pragsdorf: Sechsjähriger Junge wurde erstochen Stand: 15.09.2023 13:19 Uhr In Pragsdorf bei Neubrandenburg haben Suchkräfte einen Sechsjährigen tot in einem Gebüsch beim Dorf-Bolzplatz gefunden. Er wurde offenbar erstochen.

Ein seit Donnerstagnachmittag vermisster Junge aus Pragsdorf (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist erstochen worden. Das hat nach Angaben der Staatsanwaltschaft die Obduktion ergeben. Er war laut Polizei am Donnerstagabend mit massiven Verletzungen im Oberkörper in einem Gebüsch gefunden worden. Eine Tatwaffe wurde bislang nicht gefunden.

Fundort unweit eines Sees

Ob der Fundort auch der Tatort sei, sei noch unklar, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt wegen des Verdachts des Totschlags. Der Fundort liegt im Dorf unweit eines Sees, an dem sich auch ein Bolzplatz befindet. Die Polizei habe am Fundort viele Spuren gesichert. Das Gelände sei abgesperrt. Polizistinnen und Polizisten befragen derzeit mögliche Zeugen. "Die Anteilnahme und die Aussagebereitschaft sind sehr hoch", hieß es seitens der Polizei. Hinweise zum Motiv oder zum Tathergang seien aber noch unklar. Von Streitigkeiten im Vorfeld sei nichts bekannt.

Am Nachmittag vermisst gemeldet

Die Eltern hätten das Kind schon am Donnerstagnachmittag als vermisst gemeldet, es habe eine größere Suche gegeben, so die Polizei. Am Abend sei der sechsjährige Junge durch Feuerwehrleute entdeckt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen und einer sofortigen Einlieferung ins Krankenhaus habe nur noch der Tod festgestellt werden können.

Gemeinde bekundet Trauer auf ihrer Facebook-Seite

Die Gemeinde Pragsdorf bekundete ihre Trauer nach dem Tod des Kindes. "Mit Trauer und Bestürzung haben wir heute früh vom schrecklichen Gewaltverbrechen und dem Tod von J. erfahren. Die Gedanken sind derzeit natürlich vor allem bei der Familie und den Angehörigen", hieß es auf der Facebook-Seite der Gemeinde. Gleichzeitig wurde auch darum gebeten, brauchbare Hinweise bitte umgehend an die Polizei weiterzugeben. Dem Bürgermeister zufolge war der Junge gerade eingeschult worden und ging in die erste Klasse.

