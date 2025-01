Post zu langsam: Stadtmitarbeiter tragen Briefwahlunterlagen in Wismar selbst aus Stand: 31.01.2025 06:53 Uhr Eine verkürzte Frist für Briefwahlen trifft auf einen hohen Krankenstand bei der Post in Wismar. Das Resultat: Bis zu zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt müssen die Unterlagen im gesamten Stadtgebiet austeilen.

In Wismar kommen die Briefe teilweise mit bis zu zwei Wochen Verspätung an. Damit die Briefwahlunterlagen dennoch pünktlich bei den Wählerinnen und Wählern ankommen, werden Mitarbeiter der Gemeindewahlbehörde die Briefwahlunterlagen zur Bundestagswahl am 23. Februar selbst austragen. Frühestens am kommenden Freitag bekommt die Behörde die Stimmzettel aus der Druckerei. Dann werden bis zu zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt die Unterlagen im gesamten Stadtgebiet austeilen.

Bisher rund 2.000 Briefwahlanträge

Bisher sind rund 2.000 Briefwahlanträge gestellt worden, erfahrungsgemäß können es bis zu 5.000 werden, wie ein Sprecher der Stadt Wismar mitteilte. Da es auch bei der Zustellung von Wahlbenachrichtigungskarten in der Hansestadt Probleme gibt, betont er, dass für die Beantragung der Briefwahl und der Stimmabgabe am Wahltag selbst der Personalausweis ausreiche.

Beantragung bis zum 21. Februar

Landesweit können Wahlscheine bis spätestens Freitag, 21. Februar, 15 Uhr bei der zuständigen Gemeindewahlbehörde schriftlich oder mündlich, jedoch nicht telefonisch, beantragt werden. In Ausnahmefällen - insbesondere wegen plötzlicher Erkrankung - ist die Antragstellung auch noch am Wahltag bis spätestens 15 Uhr möglich, wie die Landeswahlleitung mitteilt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 31.01.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bundestagswahl