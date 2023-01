Stand: 10.01.2023 07:09 Uhr Polizeikräfte aus MV für Räumung des Dorfes Lützerath (NRW) abgestellt

An der für Mittwoch angekündigten Räumung des Dorfes Lützerath in Nordrhein-Westfalen sollen sich auch Bereitschaftspolizisten aus Mecklenburg-Vorpommern beteiligen. Der Ort ist von Klimaaktivisten besetzt, die Einsatzleitung rechnet mit erheblichen Schwierigkeiten. Nach Angaben des Innenministeriums wurde zunächst eine Hundertschaft entsandt - auch Wasserwerfer und Sonderwagen aus MV sind im Einsatz, hieß es. Insgesamt stelle die Landespolizei 250 Beamte zur Verfügung, so das Ministerium.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 10.01.2023 | 07:00 Uhr