Polizeikontrollen in MV zum Thema Geschwindigkeit

Die Polizei kontrolliert heute in ganz Mecklenburg-Vorpommern die Geschwindigkeit von Fahrzeugen. Die themenorientierte Kampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" soll die Verkehrssicherheit erhöhen und Unfallzahlen senken helfen. Im Jahr 2022 gab es 53.500 Verkehrsunfälle, 83 Menschen starben, mehr als 6.000 wurden schwer verletzt, viele von ihnen schwer. Zum Auftakt der Einsätze ist die Polizei in und um Röbel präsent. Im Tagesverlauf wird die Polizei dann an mehreren Stellen im Sendegebiet von NDR1 Radio MV die Raser ins Visier nehmen.

