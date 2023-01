Polizeikontrolle: Unter Drogen mit neun Personen im Auto unterwegs

Stand: 16.01.2023 12:09 Uhr

Unter dem Einfluss von Drogen und mit neun Insassen in einem normalen PKW hat die Polizei einen Autofahrer am frühen Sonntagmorgen in Sternberg angehalten. Der 28-jährige Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis.