Polizeieinsatz nach Krawall in Erstaufnahmeeinrichtung Stand: 07.10.2023 18:47 Uhr Am Sonnabend kam es in der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz in Schwerin zu einem Großeinsatz der Polizei. Fünf Tschetschenen und zwanzig Afgahnen schlugen und stachen aufeinander ein. Es kam zu Festnahmen.

In der Erstaufnahmeeinrichtung Stern Buchholz in Schwerin ist es am Sonnabend zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Der Grund war eine heftige körperliche Auseinandersetzung zwischen fünf Tschetschenen und zwanzig Afghanen. Laut Polizeiangaben eskalierte ein Streit in der anliegenden Kantine. Daran anschließend hätten sich die Tschetschenen mit Messern, abgebrochenen Stöcken und Tassen bewaffneten, um damit in die Unterkunft der Afghanen einzudringen.

Mit Stichverletzungen in die Klinik

Zu ihrer Verteidigung bewaffneten sich diese ebenfalls und es kam zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung in deren Verlauf drei Personen verletzt wurden. Die drei Verletzten sind afghanischer Herkunft und wurden medizinisch versorgt. Zwei Verletzte mussten mit Stichverletzungen in das örtliche Helios-Klinikum gebracht werden. Drei Tatverdächtige wurden im Rahmen des Einsatzes in Gewahrsam genommen.

Polizisten können die Situation beruhigen

Die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums in Rostock sagte, dass insgesamt acht Funkwagen vor Ort anrückten, ehe die Beamten die Situation in der Folge beruhigen konnten. Auch über Nacht sei eine polizeiliche Präsenz vor Ort geplant. Weitere Maßnahmen befinden sich aktuell in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Schwerin.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 07.10.2023 | 18:30 Uhr