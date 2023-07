Polizei sucht auf der A20 bei Schönberg geklauten Blitzer

Stand: 10.07.2023 14:50 Uhr

Die Polizei in Nordwestmecklenburg und der Region Lübeck (Schleswig-Holstein) fahndet nach einem modernen Blitzer. Die mobile Geschwindigkeitsmessanlage war am Sonntag an der A20 bei Schönberg aufgestellt und nach wenigen Stunden gestohlen worden.