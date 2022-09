Polizei in MV kontrolliert verstärkt Zweiradfahrer Stand: 01.09.2022 06:26 Uhr Die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern hat in diesem Monat verstärkt Zweiradfahrer im Blick. Rad- und Rollerfahrer sollen für mögliche Gefahren im Straßenverkehr sensibilisiert werden. Kontrolliert wird vor allem an Unfallschwerpunkten.

1.526 Fahrradfahrer sind laut Polizei im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern verunglückt. Das sind weniger als in den Jahren zuvor, aber es werden immer mehr Pedelecfahrer in Unfälle verwickelt. 2021 sind 178 Menschen auf einem Pedelec verunglückt, das entspricht einem Anteil von zwölf Prozent. Die Polizei setzt bei ihren Kontrollen auf Unfallschwerpunkte und Bereiche, in denen der Radweg falsch benutzt wird. Außerdem sollen Zweiradfahrer auch über Fahrsicherheit aufgeklärt werden.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang zum Beispiel darauf hin, dass Kinder bis zum vollendeten achten Lebensjahr auf Gehwegen fahren müssen, Kinder bis zehn Jahren dürfen es. Wer die Jungen und Mädchen als Aufsichtsperson auf dem Rad begleitet, dürfe ebenfalls auf dem Gehweg fahren. Es gelte jedoch die gegenseitige Rücksichtsnahme - auch in Bezug auf Fußgänger.

Veranstaltungen in Stralsund und Rostock

An der Sundpromenade in Stralsund bietet die Polizei heute Nachmittag eine Präventionsveranstaltung an. Dabei sind Fahrradchecks und Gespräche mit Bürgern rund ums Fahrrad geplant. In der Langen Straße in Rostock ist ein ganzer Aktionstag rund ums Fahrradfahren geplant.

