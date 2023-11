Polizei ermittelt nach schwerem Unfall in Neubrandenburg Stand: 09.11.2023 06:30 Uhr Mehrere Personen sind bei einem Unfall am Mittwoch in Neubrandenburg verletzt worden, mindestens zwei von ihnen schwer. Ein Lastwagen und zwei Fahrzeuge waren in der Innenstadt miteinander kollidiert.

Die Polizei in Neubrandenburg ermittelt nach dem schweren Unfall am Mittwochnachmittag in der Innenstadt. Zwei Menschen waren schwer und zwei weitere leicht verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall auf dem Friedrich-Engels-Ring in Neubrandenburg. Dort waren ein Lastwagen und zwei Autos zusammengestoßen.

Unfallursache noch unklar

Warum, ist bislang noch unklar. Nach Erkenntnissen der Polizei zeigte die Ampel offenbar Grün, die beiden Pkw waren im Begriff loszufahren, als der LKW von hinten ungebremst auffuhr, so die Polizei. Er schob beide Autos über eine Fußgängerinsel und kam auf der gegenüberliegenden Fahrspur zum Stehen. Eines der Autos wurde durch die Kollision vollständig zerstört.

Zwei Personen im Krankenhaus

In dem zerstörten Auto saßen laut Polizei ein 91-Jähriger und eine 71-Jährige. Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus - der 91-Jährige per Helikopter. Der Lastwagenfahrer, ein 28-jähriger Deutscher, wurde leicht verletzt. Im zweiten beschädigten Auto saß eine 51-Jährige. Auch sie wurde leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 42.000 Euro.

Sperrungen führten zu Staus

Durch den Einsatz der Rettungskräfte waren der Friedrich-Engels-Ring und die Neustrelitzer Straße kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrseinschränkungen. Die Linienbusse im Stadtverkehr fuhren ebenfalls teils verspätet.

