Polizei Neubrandenburg ermittelt nach Rezept-Betrug in Apotheken

Die Polizei Neubrandenburg ermittelt derzeit wegen zwei Versuchen, gefälschte Rezepte in Apotheken einzulösen. Einer Mitarbeiterin waren unterschiedliche Schriftgrößen und Zeilenabstände aufgefallen. Das Rezept stammte von einem Berliner Arzt. Eine Nachfrage bei dem Arzt ergab, dass er weder das Rezept ausgestellt hatte, noch dass er den Patienten kannte. Laut Rezept sollte dem bislang Unbekannten ein stärkeres Nervenschmerzmittel herausgegeben werden. In einer anderen Apotheke wollte ebenfalls eine männliche Person die Herausgabe eines Antidiabetikums mit einem gefälschten Rezept erwirken. Es wird in beiden Fällen eine Anzeige wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetzes gefertigt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Mecklenburgische Seenplatte