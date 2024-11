Pogromnacht: Gedenkstunden für Opfer des Nazi-Terrors in MV Stand: 09.11.2024 14:52 Uhr In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 sind auch in Mecklenburg-Vorpommern Synagogen zerstört und jüdische Geschäfte geplündert worden. Mit Gedenkveranstaltungen wird an die Pogromnacht erinnert.

Vor 86 Jahren brannte zuerst die Synagoge in Güstrow, dann folgten die in Alt-Strelitz und Rostock. Die Synagogen in Teterow, Parchim und Schwerin wurden verwüstet, Juden in ihren Wohnungen im ganzen Land verhaftet. In der Reichspogromnacht gingen Truppen der SA und NSDAP mit aller Härte gegen die Juden vor. An diese Ereignisse erinnert am Abend eine Mahn- und Gedenkstunde auf dem Schlachtermarkt in Schwerin - unter dem Motto "Geschichte aushalten". Beginn ist um 18 Uhr. Dieses Datum erinnere daran, was passiert, wenn Grundrechte außer Kraft gesetzt und Menschen ihrer Würde beraubt werden, sagen die Organisatoren.

Viele Gedenkveranstaltungen im Land

Zuvor wurde in Greifswald am frühen Nachmittag eine Andacht am Gedenkort in der Mühlenstraße gehalten. Danach folgten Blumen-Niederlegungen an ausgewählten Stolpersteinen. Weitere Veranstaltungen fanden in Rostock, Neubrandenburg, Stralsund und Güstrow statt, zumeist auf den Jüdischen Friedhöfen oder im Umfeld örtlicher Synagogen oder deren früheren Standorten. In Wismar erinnerte eine Putzaktion für Stolpersteine an die Opfer des Nationalsozialismus.

Die Reichspogromnacht jährt sich am 9. November zum 86. Mal. Der koordinierte Übergriff auf jüdische Geschäfte und Wohnungen überall im Deutschen Reich gilt als Vorbote des Holocaust.

