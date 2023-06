Stand: 27.06.2023 07:48 Uhr Plöwen: Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf B104

Auf der B104 zwischen Pasewalk und der polnischen Grenze ist sind drei Menschen bei einem Unfall verletzt worden. Ein 69-Jähriger hatte laut Polizei am Montagnachmittag mit seinem Wagen an einer Kuppe in Plöwen einen Lastwagen überholt. Dabei stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dessen Fahrer und die Beifahrerin wurden schwer verletzt. Ein weiter Autofahrer konnte nicht mehr abbremsen und fuhr in die Unfallstelle. Er blieb unverletzt, aber sein Beifahrer erlitt leichte Verletzungen.

