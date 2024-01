Stand: 19.01.2024 18:53 Uhr Plau am See: Hund durch Polizeikräfte aus dem Eis befreit

Am späten Freitagnachmittag meldete sich eine Frau bei der Polizei in Rostock und gab an, dass ihr Hund im Eis eingebrochen sei und sie diesen nicht alleine retten könne. Die Frau war mit ihrem Hund südlich der Elde in Plau am See spazieren, als sie bemerkte, dass dieser im Eis eingebrochen war. Versuche das Eis zu zerstören, misslangen ihr. Da der 1,5-jährige Doggen-Schäferhundmischling nur etwa zwei Meter vom Ufer entfernt im Wasser schwamm entschlossen sich die Beamten, dem Tier unverzüglich zu helfen. Nach kurzem Prüfen der Eisfläche, betrat die leichtere Kollegin das Eis und zog den 52 kg schweren Hund heraus. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwölf Kameraden im Einsatz

