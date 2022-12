Stand: 18.12.2022 06:30 Uhr Plau am See: 91-Jährige von Auto erfasst - tot

Eine 91 Jahre alte Frau ist in Plau am See (Kreis Ludwigslust-Parchim) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Laut Polizei wollte die Frau am Samstagmittag mit ihrem Rollator die Straße überqueren, als sie von dem Pkw angefahren wurde. Wenig später erlag sie im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der 74 Jahre alte Autofahrer erlitt einen Schock.

