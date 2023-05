Stand: 29.05.2023 14:41 Uhr Plau/Schwerin: Polizei stoppt alkoholisierten Jetski- und Bootsfahrer

Die Wasserschutzpolizei hat am Pfingstwochenende zwei alkoholisierte Freizeitskipper aus dem Verkehr gezogen. Auf dem Plauer See wurde bei einem 49-jährigen Jetskifahrer ein Atemalkohol-Wert von 1,86 Promille festgestellt. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Schiffsverkehr verantworten. Auf dem Schweriner See steuerte ein 44-Jähriger sein 200 PS starkes Motorboot mit 0,69 Promille. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten aus Mecklenburg-Vorpommern | 29.05.2023 | 15:00 Uhr