Stand: 15.01.2024 14:05 Uhr Plau: Polizist verletzt sich bei Rangelei mit angetrunkener Frau

Eine Betrunkene hat in Plau am See einen Polizisten verletzt. Die Obdachlose soll am Freitag mit einer Taschenlampe in das Fenster eines Wohnhauses geleuchtet haben. Als Beamte sie ansprachen, habe sie aggressiv reagiert. Bei einer Rangelei habe sich dann ein Polizist am Knie verletzt - er musste ins Krankenhaus. Bei der 50-jährigen wurde ein Atemalkoholwert von über einem Promille festgestellt. Sie ist wegen Körperverletzung, Hausfriedensbruchs und Nötigung polizeibekannt. Nun wurde Strafanzeige wegen Widerstandes und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte erstattet.

