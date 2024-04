Stand: 27.04.2024 12:00 Uhr Plattdeutsch-Wettbewerb für Kinder aus Kitas und Schulen

In Schwerin wurden am Sonnabend die Sieger des Plattdeutsch-Wettbewerb des Landes geehrt. Beteiligt hatten sich rund 230 Kinder und Jugendliche aus 28 Kitas und Schulen in Mecklenburg-Vorpommern. Geehrt wurden unter anderem Kinder aus der Kita Strandkinnings in Boltenhagen, sie hatten Lieder und kleine Reime vorbereitet. Aus Groß Nemerow bei Neubrandenburg kam das beste Programm aller Grundschulen. Die besten Hörspiele hatten die Kinder und Jugendlichen aus den Plattdeutsch-Kursen des Musikgymnasiums Demmin eingereicht. Der Wettbewerb steht unter dem Motto "Kannst Du platt? Vertell uns wat".

