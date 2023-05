Pläne des Landkreises Rostock: 70 Geflüchtete für Elmenhorst Stand: 23.05.2023 11:12 Uhr Mehr als 70 Geflüchtete aus der Ukraine sollen nach Plänen des Landkreises Rostock in einem Gewerbegebiet der Gemeinde Elmenhorst-Lichtenhagen untergebracht werden. Bewohner der Gemeinde äußerten Bedenken.

Mehrere hundert Leute kamen in das Gemeindezentrum in Elmenhorst, in dem eigentlich nur Stühle für 100 Menschen bereitstanden. Landrat Sebastian Constien (SPD) und andere führende Verwaltungsmitarbeitende des Landkreises erklärten unter anderem, dass für die Unterkunftspläne der Bebauungsplan des Gewerbegebiets geändert werden müsse.

Bewohner befürchten dauerhafte Unterkunft

Bewohner der Gemeinde äußerten in einer Fragerunde die Befürchtungen, dass vor Ort dauerhaft eine Unterkunft bleiben und dort auch Geflüchtete aus anderen Ländern untergebracht werden könnten. Die Landkreis-Spitze entgegnete, dass die Unterkunft zunächst für ein Jahr geplant sei. Die Stimmung in Elmenhorst war aufgeheitzt - einige Besucher machten in Zwischenrufen deutlich, dass sie gar keine Geflüchteten in ihrer Gemeinde wollen.

