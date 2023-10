Stand: 25.10.2023 11:43 Uhr Plaaz: Unfall mit über 80.000 Euro Schaden - Verursacher flüchtig

Nach einem Verkehrsunfall bei Plaaz (Landkreis Rostock) ist der Fahrer oder die Fahrerin des Unfallautos zu Fuß geflüchtet. Er oder sie sei am Dienstagabend mit wahrscheinlich zu hoher Geschwindigkeit in einer Kurve in den Gegenverkehr geraten, teilte die Polizei mit. Dort kam es zu einer Kollision mit dem Kleinbus einer 39-Jährigen sowie der Leitplanke. Als der Unfallwagen zum Stillstand kam, sei der Verursacher zu Fuß geflüchtet. Die Kleinbus-Fahrerin wurde leicht verletzt - der Schaden wird auf etwa 82.000 Euro geschätzt.

